HOWTO: Slik spiller du Elasto Mania i Multiplayer

Alle med respekt for PCen sin har spilt Across, eller Elasto Mania om du vil. Tenk om du kunne spille Across mot vennene dine og faktisk SE dem på din skjerm. Over Internett! Er det mulig? Jepp, og ROOT.no viser deg hvordan.

2D-motorsykkel-spillet utviklet av ungareren Balázs Rózsa i 2000 lever fortsatt i beste velgående og selv om utvikleren tilsynelatende har funnet seg en uhm.. verre jobb, finnes det nok av dyktige personer der ute som lager patcher og nye leveler til spillet. Den siste og desidert beste er Multiplayer-patchen som gjør at du kan spille mot kompisene dine direkte over nettet.

Innledning

Patchen gjør kort fortalt at du registrerer deg på siden til utvikleren av patchen, kjører et spesialutviklet program til spillet som kobler deg opp mot serveren til utvikleren. Deretter kan du “se” alle andre som er oppkoblet og dere kan kjøre mot hverandre. I tillegg arrangeres det kontinuerlig små konkurranser som varer i x antall minutter der alle spiller mot alle, og der du til enhver tid kan se motspillernes resultater, osv.

Slik gjør du:

Først må du laste ned den patchede versjonen av Elma. Du finner den her:

http://zworqy.com/belma/ (last ned belma_full.zip for å få med deg spillet inkl patchen)

Pakk ut til en tom Elma-katalog. Kopier inn Lev-, Rec og Lgr-katalogen med filen Default.lgr. Start belmaServerConf.exe og sjekk TCP/UDP-portene som står der. Logg deg inn på routeren din og åpne disse portene inn til PCen din. Dersom du ikke vet hvordan du portmapper kan gå inn på sidene til router-produsenten din og lete deg frem eller du kan lese manualen. Alternativet er å gi opp. Lag din egen “drakt” slik at motspillerne ser hvem som er deg. Husk at alle må laste ned hverandres drakter (BMP-filer) ellers vil du bare kunne se “standard-drakten”. Det er uansett ikke noe must å gjøre det. Start belmaServerConf.exe og skriv inn brukernavnet og passordet du brukte for å registrere deg på patch-websiden. Start belmaConf12.exe for å sette oppløsning, osv. Start belma.exe for å koble deg opp til serveren og spille mot kameratene dine!

Mer informasjon

For å starte et battle må du først lage en ny level og deretter “initiere” battlet ved å starte balle.exe og fylle inn den nødvendige informasjonen der. Når det er gjort og du har valgt hvor lenge battlet skal vare så blir dette sendt til BallElma-siden under “Battles”. Andre som er online vil da få opp “New Battle started by blabla” og de kan joine levelen (som lastes ned på to sekunder med F4-tasten og havner automatisk i “External file” i spillet der du velger level.

Du kan også se statistikk over beste tid (F5, F6), skjule de andre spillerne (F1), chatte med de andre (F9), osv, osv.

