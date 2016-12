Storsvindling på BetFair og andre pokersider

Hvis man spiller ‘highstakes’ på pokerbord om dagen bør man passe seg. Vi har snakket med en som nettopp fikk tilbake $38.000 fra BetFair etter at han ble svindlet av en annen spiller som så kortene hans.

I følge ryktene er det tyskere som er ute og svindler, spesielt en med nick “vali” - et søk på nettet viser også at andre har merket dette.

Pokermiljøet på highstakes bordene er ganske tett og folk vet stort sett hvem som spiller hvor. Vår mann på innsiden sier at det skal ha kommet inn personer som spiller mot alle og som også vinner samtlige sesjoner.

Spillere som har tapt mot slike personer har fått tilbake pengene sine fra BetFair (det skal visstnok i dette siste tilfelle være snakk om $500.000).

Enkelte som har blitt utsatt for svindel mener bestemt at de ikke har lastet ned ny software fra BetFair (dvs. trojaner) - men at det må være en sikkerhetsfeil i BetFair sitt system som kan utnyttes på den måte at motspillerens kort kan sees.

Likevel, en av dem vi snakket med har fått tilsendt en mail som er et åpenbart svindelforsøk fra betfair-updates.com.

Den kommer tilsynelatende fra info@betfair.com og ser slik ut:

Dear member!

THIS IS AN AUTOMATED EMAIL - PLEASE DO NOT REPLY.

To provide our customers the most effective and secure online poker, we are continually upgrading our software. As we add new features and enhancements to our service, there are certain computer systems such as Windows 98,XP,2000 and Vista which will not support these upgrades.

If you are using one of the following Windows System Operation(Windows 98,XP,2000,Vista) please follow this link to download and install the critical security upgrade.

Crictial Security Update Url:

http://betfair-updates.com/__[fjernet.exe]__

Failure to do so will cause problems with your Betfair Poker Client.

Thank you for your cooperation in this matter and we apologize for any inconvenience this may cause.

Betfair Security Team