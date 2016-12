Prinsesse til leie

Cirkus -Märtha fortsetter sin norgesturné. VG skriver at Märthas siste gründerkonsept er å opptre på julebord for bedrifter. Eventselskapet Gyro i Oslo leide henne inn til sitt julebord, hvor hun underholdt forsamlingen med å fortelle et erotisk eventyr.

VG spurte Märthas manager, Jan Sollesnes, om det er mulig for hvem som helst å leie inn prinsessen til sine arrangement, og det er det angivelig, så lenge det passer hennes kulturformidling.

Kommunikasjonsrådgiver Ole Christian Apeland sier at dette sender et signal om at Märtha først og fremst er næringsdrivende og ikke kongelig.

Märtha vet iallfall å benytte seg av prinsessetittelen for hva den er verdt. For en kongelig gjør det seg jo også med tittelen gjøgler på CV-en. Les artikkelen på VG-nett